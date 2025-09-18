В Алматы запустили новый автозавод

В Казахстане заработал новый автозавод Astana Motors Manufacturing Kazakhstan. Новый конвейер способен ежегодно выдавать до 120 000 автомобилей, которые производятся по методу полного цикла — со сваркой, окраской и сборку. В гамму выпускаемой продукции войдут модели брендов Chery, Changan, Haval и Tank.

© Quto.ru

В рамках запуска AMMKZ руководство компании Astana Motors снизило цены на продукцию автозавода от 7 до 15% - новые ценники напечатаны для автомобилей Сhery, Changan и Haval.

Так, например, бюджетный квазикроссовер Tiggo 2 Pro после того, как была объявлена акция, отныне стоит 7 800 000 тенге (1 200 000 рублей) вместо прежних 8 200 000 тенге (1 260 000 рублей).

В производстве используются технологии компаний Bosch, Fanuc, Schneider и Siemens: так, сваркой кузовов занимаются 17 японских роботов Fanuc. В проект суммарно вложены 202 млрд тенге (38,5 млрд рублей).

Между тем, в Chery опровергли уход из России: в компании напомнили, что наша страна является одним из ключевых направлений.