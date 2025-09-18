Бензин за неделю подорожал в 79 регионах России

Средние розничные цены на бензин с 9 по 15 сентября повысились на 28 копеек - до 62,89 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на 15 копеек - до 71,88 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За отчетный период бензин марки Аи-92 подорожал на 28 копеек - до 59,63 рубля за литр. Цена бензина марки Аи-95 повысилась на 29 копеек - до 65,07 рубля за литр. Стоимость марки Аи-98 и выше выросла на 15 копеек - до 85,20 рубля за литр.

Рост цен на бензин был зафиксирован в 79 субъектах РФ. Больше всего топливо подорожало в Тамбовской области (+4,7%) и Чеченской Республике (+4,5%).

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 56,99 до 65,99 рубля, марки Аи-95 - от 62,99 до 72,99 рубля, марки Аи-98 и выше - от 83,60 до 90,31 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 57,50 до 64,10 рубля, марки Аи-95 - от 62,20 до 68,45 рубля, марки Аи-98 и выше - от 85,70 до 90,19 рубля за литр.

По сравнению с ценами конца декабря 2024 года стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 8%, марки Аи-95 - на 7,7%, а марки Аи-98 и выше - на 2,9%, в среднем - 7,7%. Стоимость дизельного топлива повысилась на 2,6%. Индекс потребительских цен (инфляция) со 9 по 15 сентября составил 0,04%. Рост с начала года - 4,08%.