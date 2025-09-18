В Чечне сняли на видео огромный кортеж из люксовых авто

В Чечне сняли на видео кортеж из нескольких десятков люксовых автомобилей. Колонну машин, стоимость которой эксперты оценивают в миллиарды рублей, возглавляли полицейские Mercedes и внедорожники G-Class с инициалами «КРА» — Кадыров Рамзан Ахматович.

Кадры, сделанные очевидцами, опубликовал в своем Telegram-канале российский военблогер Алексей Живов. Когда именно был снят ролик, не уточняется.

Обычная свадьба в Чечне. Гордость берет, что люди умеют хорошо зарабатывать и красиво жить. В конце концов, свадьба на всю жизнь. Нельзя мелочиться Алексей Живов российский военблогер

В кортеж вошли полсотни суперкаров

На записи видно, что в колонне едут не менее дюжины Mercedes-Benz G-класса, несколько Rolls-Royce и четыре спорткара Lamborghini. Впереди вереницы — машины сопровождения ДПС, в числе которых «заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLE 53, поступивший на службу в Чечне еще в 2020 году.

Такая модель оснащена 435-сильным бензиновым турбомотором объемом 3 литра, а также 22-сильным электродвигателем. Стартовая цена пять лет назад начиналась от 6,95 миллиона рублей. Судя по кадрам, на службе у регионального подразделения ГИБДД находится версия с панорамной крышей, что делает ее еще дороже.

Кроме того, в автопарке МВД Чечни ранее уже появлялись спортивные Mercedes-AMG. В 2019 году дорожная полиция республики получила седан E 53 AMG с таким же двигателем и «красивым» номером м0001 95. Именно он открывал кортеж из люксовых авто, попавший на видео.

На ряде автомобилей из огромного кортежа заметны редкие госномера с чеченским кодом региона, однако часть машин едет вовсе без номеров.

Сын Кадырова ранее проявлял любовь к роскошным часам и автомобилям

Несколькими днями ранее в соцсетях обсуждали новые фотографии сына главы Чечни. 17-летний Адам Кадыров был замечен с роскошными часами Jacob&Co Epic SF24, стоимость которых превышает 496 тысяч долларов (около 41 миллиона рублей).

Модель выполнена из белого золота и украшена 104 бриллиантами. Всего таких часов выпущено 18 штук, и все они уже раскуплены.

На снимке, опубликованном сестрой Табарик, Адам позирует в белой рубашке, брюках и шляпе. Часы надеты на его левой руке.

Это далеко не первый случай, когда сын Рамзана Кадырова демонстрирует дорогостоящие аксессуары. В июне он надел часы Jacob & Co Billionaire ASHOKA стоимостью более 27 миллионов долларов на собственную свадьбу. Ранее у него замечали модели Audemars Piguet за 85 миллионов рублей и Richard Mille за 37 миллионов.

Кроме аксессуаров, молодой Кадыров известен и любовью к редким автомобилям. Этим летом его видели за рулем лимитированного Mercedes, поставки которого в Россию официально запрещены. Цена такого автомобиля за границей начинается от 190 тысяч долларов.