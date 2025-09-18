Rolls-Royce создал эксклюзивную космическую версию Cullinan

Одной из главных особенностей кроссовера британской марки в уникальном исполнении Cosmos является расписанный вручную потолок.

© Колеса.ру

Марка Rolls-Royce, входящая в состав группы BMW, представила кроссовер Cullinan в 2018 году, а обновление эта модель пережила в мае 2024-го. Модель остаётся бестселлером бренда в Европе: по данным Jato Dynamics, за первую половину 2025-го дилеры реализовали 281 экземпляр (на 72% больше, чем в январе-июне прошлого года). На эту модель приходится 55,5% от совокупных продаж машин люксовой марки.

Теперь компания рассказала об эксклюзивном автомобиле Rolls-Royce Cullinan Cosmos, который был выполнен по индивидуальному заказу в единственном экземпляре. Оформление особенного кроссовера вдохновлено вселенной, звёздами и космосом, что очевидно из названия. Известно, что заказ был выполнен в частном офисе в Дубае.

Главной особенностью уникального исполнения с прибавкой Cosmos к названию является потолок Starlight, расписанный вручную (впервые в практике Rolls-Royce). Он имеет рисунок, представляющий собой интерпретацию галактики Млечный Путь. Изображение создано с использованием синей, бирюзовой и жёлтой краски поверх чёрного кожаного полотна. В компании отметили, что художник потратил на роспись потолка более 160 часов.

В салоне особенного кроссовера оформление потолка поддерживается уникальной вышивкой со звёздами, размещённой на дверных картах и подголовниках. Интерьер двухцветный (использованы оттенки Charles Blue и Grace White). На порогах есть надпись с названием версии, а также указание на эксклюзивность автомобиля – надпись «one of one».

Кузов Rolls-Royce Cullinan Cosmos окрашен в цвет Arabescato Pearl и дополнен 23-дюймовыми семиспицевыми колёсными дисками «в тон». На передней части есть фирменная статуэтка «Дух экстаза» (Spirit of Ecstasy), выполненная из прозрачного материала и получившая подсветку.

Информации о том, какая техника досталась «космическому» кроссоверу, нет. Напомним, у стандартного Cullinan в базовом исполнении мощность бензинового V12 объёмом 6,75 литра равна 571 л.с. (максимальный крутящий момент – 850 Нм); у версии Black Badge показатели равны 600 л.с. и 900 Нм. Мотор работает в паре с восьмиступенчатым автоматом фирмы ZF, привод – только полный, с муфтой отбора мощности на передние колёса. В список стандартного оснащения входят адаптивная пневмоподвеска с регулируемым дорожным просветом и полноуправляемое шасси.

Напомним, в конце прошлого года мы рассказывали об обновлённом Rolls-Royce Cullinan от Mansory. У такого варианта максимальная отдача повышена до 720 л.с., а крутящий момент – до 1050 Нм.