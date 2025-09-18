За две недели сентября россияне купили почти 500 автомобилей Tenet

Аналитик Целиков прогнозирует попадание Tenet в «пятёрку» лидеров в России. Машины, которые производятся на мощностях бывшего завода Volkswagen в Калуге, активно находят своих владельцев. По данным, которые привел в своём Telegram-канале аналитик Сергей Целиков, за две недели сентября на учёт в ГАИ встали 446 автомобилей этой марки. Таким образом, общее число зарегистрированных Tenet на отечественных дорогах уже приблизилось к отметке в 500 единиц.

© Quto.ru

Эксперт также обратил внимание на структуру продаж. Около 30% из этого количества составили автомобили, приобретённые юридическими лицами для корпоративных нужд. Что касается модельного ряда, то потребительские симпатии распределились неравномерно. Безоговорочным лидером стал среднеразмерный кроссовер T7, на который пришлось чуть более половины всех продаж. Компактную T4 и просторный семиместный T8 покупатели выбирали примерно одинаково — на каждую из моделей пришлось около 25% от общего объёма регистраций.

Сергей Целиков считает, что эти показатели — только начало уверенного роста. Он пояснил, что модельный ряд Tenet фактически занимает нишу ранее популярных кроссоверов Chery Tiggo, а потому статистика по новому бренду будет увеличиваться очень высокими темпами. Аналитик прогнозирует в самом скором времени возможность увидеть Tenet в числе пяти самых продаваемых автомобильных марок в нашей стране.