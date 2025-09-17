Очереди на подъездах к Крымскому мосту устранили

Очередей на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края и полуострова по состоянию на 18:00 мск нет.

Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сообщается по состоянию на 18:00 мск.

Пик загрузки в среду пришелся на 15:00, в очереди со стороны Крыма находились почти 800 авто, время ожидания составляло около трех часов. Со стороны Кубани пробок не было.