«Коллапс на рынке»: в Госдуме призвали перенести сроки по локализации такси

Необходимо перенести сроки по локализации такси в России в рамках нового закона, так как сейчас граждане и представители бизнеса не готовы к неизбежному росту связанных с этим расходов. Об этом в среду, 17 сентября, заявил председатель партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.

По словам депутата, правительству в то же время стоит смягчить критерии по этой норме, чтобы под них подпадала продукция не только одного-двух заводов, а все автомобили отечественного производства.

— Нужно разработать список разрешенных авто как можно быстрее, чтобы не допустить коллапса на рынке в последний момент, — передает слова Миронова «Газета.Ru».

Таксист и блогер Егор Рябков в свою очередь выразил мнение, что принятие закона о локализации автомобилей такси приведет к росту цен на услуги пассажирских перевозок в четыре раза.

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон, ужесточающий требования к локализации используемых в такси автомобилей. Как это скажется на сфере и пассажирах — в материале «Вечерней Москвы».