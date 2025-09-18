В аэропорту Цюриха сотрудников развозят автономными автобусами

Аэропорт Цюриха тестирует автономные шаттлы для своих сотрудников. Автобусы ходят самостоятельно, водитель вмешивается только в экстренных случаях. Администрация хочет обеспечить к концу года полностью автономную работу под удаленным наблюдением, сообщает портал 20min.ch.

Специалисты отмечают, что аэропорт Цюриха является важным логистическим центром Европы. Ежедневно там приземляются и взлетают сотни самолетов, загружаются тонны грузов. Сотрудники преодолевают километровые расстояния по территории.

Администрация запустила пилотный проект, чтобы доставлять персонал по назначению автономными шаттлами.

Аэропорт Цюриха с марта совместно с китайской технологической компанией WeRide провел сотни тест-драйвов и создал собственную IT-инфраструктуру. Впервые в Европе сотрудников будут перевозить полностью автономно. На борту все еще есть водитель, но уже скоро автобусы будут контролироваться удаленно - так называемый уровень автоматизации 4.