В Нидерландах возродили Packard, сделав его из Bentley

Американский бренд Packard канул в лету ещё в 1958 году, но он до сих пор будоражит воображение — и один энтузиаст с достаточными средствами решил воплотить мечту о его возрождении в виде современного уникального седана.

© Carakoom

Эта машина, получившая название Packard Excellence, создана голландским ателье JB Classic & Bespoke, известным реставрациями и штучными заказами. Дизайн и инженерные работы выполнила студия CinovarA, так что проект можно считать полностью «родом из Нидерландов».

Вдохновение здесь взято не напрямую из классических Packard и даже не из концепта Packard Twelve 1999 года, а из французского седана Facel Vega Excellence, который в конце 1950-х почти получил шильдик Packard.

Тогда Studebaker-Packard рассматривала возможность продавать Vega со своим V8, но Daimler-Benz, имевший с ними дистрибьюторское соглашение, выступил против, и идея была свернута.

Спустя почти 70 лет Packard Excellence всё же стал реальностью, хотя его основа далека от исторической. В качестве донора использовали Bentley Flying Spur второго поколения (2013–2019), полностью переделав кузов и добавив множество уникальных деталей.

На создание ушло 17 тысяч часов работы. Несмотря на новый облик, в пропорциях, остеклении и салоне читается ДНК Bentley. Самые заметные изменения — вертикальные светодиодные фары в духе Cadillac и трёхсекционная хромированная решётка радиатора с выдвижным маскотом Goddess of Speed — прямой отсылкой к наследию Packard.

Профиль получил более резкие линии и задние двери, открывающиеся в противоположную сторону как у Rolls-Royce. Для этого инженеры изготовили новые петли и уникальные дверные ручки из вручную формованной нержавеющей стали.

Корма выглядит проще: прямые формы, С-образные светодиодные фонари и эмблема Packard на крышке багажника.

Техническая часть не уточняется. Базовый Flying Spur предлагался либо с битурбо-V8 4.0, либо с битурбо-W12 6.0 — какой мотор стоит в Packard Excellence, неизвестно.

Стоимость создания не раскрывается, но с учётом уникальности и масштаба ручной работы очевидно, что перед нами крайне дорогой и эксклюзивный проект. Это не только дань уважения забытому бренду, но и реализация замысла, который сама Packard когда-то так и не довела до конца.