В США начато расследование инцидентов с заклинившими дверными ручками Tesla

В США начато расследование инцидентов с заклинившими дверными ручками на Model Y На этот раз предметом расследования стали дверные ручки электронного типа, которые устанавливаются на кроссоверах Model Y. Причиной официальной проверки регулятора послужили жалобы от девяти автовладельцев, столкнувшихся с одной и той же проблемой — они не смогли открыть дверь из салона автомобиля.

Расследование касается машин, произведённых исключительно в 2021 году. Предварительно под проверку попадает около 174 тысяч транспортных средств. При этом существует вероятность, что рассмотрение дела может распространиться и на другие модели концерна, в частности, на Model 3, поскольку в ней применяется похожая система для открывания дверей.

Электронные ручки, которые компания внедрила как современное и инновационное решение, на практике доставили немало проблем автовладельцам. Выяснилось, что в определённых обстоятельствах этот механизм может отказать. В итоге люди оказываются в ловушке внутри автомобиля, что создает прямую угрозу для жизни, особенно при возникновении дорожного происшествия или пожара.

В настоящий момент эксперты только приступили к детальному анализу неисправности. В ближайшее время им предстоит определить причину дефекта и дать оценку его влияния на уровень безопасности. Если опасения подтвердятся, производителю будет необходимо провести работу по модификации проблемных автомобилей.

Владельцам рекомендуют проявлять бдительность и внимательно отслеживать работу дверных ручек. При малейших намеках на сбои в их работе следует незамедлительно обращаться в авторизованные сервисные центры. Окончательные итоги и выводы по результатам расследования будут обнародованы позднее.