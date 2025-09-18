В Госдуму внесен законопроект о праве мотоциклистов ездить по выделенке

Водителям мотоциклов, мопедов и автомобилей, перевозящих инвалидов, предложили разрешить передвигаться по выделенным полосам. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

Авторами выступила группа депутатов, возглавляемая председателем Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. Они инициировали изменения в статью 12.17 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой выезд на выделенную полосу в нарушение правил дорожного движения влечет наложение штрафа или лишение водительских прав.

В настоящее время по выделенным полосам разрешено движение такси с лицензией, автобусов, перевозящих детей, а также велосипедистов при условии, что полоса расположена справа. Согласно предлагаемым поправкам, водителей мотоциклов, мопедов и транспортных средств с опознавательным знаком "Инвалид", информация о которых размещена в единой цифровой платформе социальной сферы, также не будут привлекать к административной ответственности за проезд по выделенной полосе.

Авторы законопроекта считают, что его принятие позволит разгрузить дорожную сеть и оптимально использовать выделенные полосы для общественного транспорта.