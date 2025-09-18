Changan готовит для России новый CS75 Plus

Кроссовер четвертой генерации официально обещали привезти в Россию в этом году, и теперь стало известно, что процесс сертификации запущен. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили». Кроссовер предложат с двумя двигателями на выбор, полным приводом и кластером с тремя экранами в салоне.

© Motor.ru

Интересно, что сертификацию в России проходит Changan CS75 Plus четвертого поколения китайского производства, в то время как Changan наладил сборку модели в Казахстане, на заводе AMMKZ.

© Вячеслав Крылов

Сменив поколение, Changan CS75 Plus стал крупнее: длина, ширина и высота равны 4770, 1910 и 1695 миллиметрам соответственно, а колесная база — 2800 миллиметрам.

Для рынка РФ «утопленные» ручки заменены на традиционные, а также добавлены физические элементы управления в салоне, которых нет у китайской версии. Салон у кроссовера безальтернативно двухрядный.

Базовый CS75 Plus оснастят полуторалитровым мотором, который выдает в Китае 178 лошадиных сил, а топовый — двухлитровым на 235 сил. Оба сочетаются с классическим восьмидиапазонным автоматом Aisin. Полный привод с муфтой BorgWarner шестого поколения положен более мощному кроссоверу.