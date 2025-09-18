Прошло 10 лет: Европа вспоминает "дизельгейт" и его последствия для отрасли

Ровно десять лет прошло с момента, когда Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выявило нарушения в тестах на выбросы автомобилей Volkswagen. Так называемый "дизельгейт" затронул около 11 миллионов машин по всему миру, стоил концерну миллиардных выплат и стал толчком для масштабных перемен во всей отрасли.

Скандал подорвал доверие к автопроизводителям и стал причиной ужесточения экологических норм. Именно после него в Европе был сформирован курс на электромобили и введены ограничения, включая планируемый запрет продаж автомобилей с ДВС к 2035 году.

Однако к 2025 году ситуация меняется. На автосалоне в Мюнхене руководители крупнейших концернов - BMW, Stellantis, Renault и Volkswagen - выступили с критикой жесткой регуляторной линии. Они заявили о необходимости учитывать не только выхлоп, но и полный жизненный цикл автомобиля, включая альтернативные технологии вроде e-fuel, пишет Autocar.

Автопроизводители подчеркивают, что хотят предлагать потребителям доступные и востребованные модели, а не только дорогие электромобили.

По данным европейских СМИ, Брюссель уже демонстрирует готовность к компромиссам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке класса компактных городских машин с более мягкими требованиями, хотя конечной целью по-прежнему остается полный переход на электротягу.

Эксперты отмечают, что без жесткого давления регуляторов столь быстрый прогресс в разработке электромобилей был бы вряд ли возможен. Теперь же ключевым вопросом становится не сам переход на экологичные технологии, а темпы и условия, на которых он будет происходить.