Новый Mitsubishi Eclipse Cross на базе Renault стартует с топовой начинкой

Компания Mitsubishi представила полностью электрический паркетник для Европы, позиционируемый в качестве Eclipse Cross второго поколения. Как и остальные последние модели марки для Старого Света, оригинальной разработкой кроссовер не является – это перелицованный Renault Scenic E-Tech.

Еще несколько лет назад альянс Renault-Nissan-Mitsubishi принял стратегию, согласно которой бренду с «тремя бриллиантами» позволили остаться в Европе при условии, что собственные совершенно новые модели он там предлагать не будет. Вместо них в Старом Свете решено продавать переделанные автомобили Renault. Так на свет появились паркетник Mitsubishi ASX второго поколения и хэтчбек Mitsubishi Colt, то есть перелицованные Renault Captur и Renault Clio соответственно. Летом 2025-го европейскую гамму пополнил гибридный кроссовер с возрожденным именем Grandis: донором для него стал Renault Symbioz. Ну а теперь Mitsubishi представила полностью электрический SUV, который позиционируют в качестве Eclipse Cross второй генерации. Этот паркетник сделан из Renault Scenic E-Tech. Напомним, оригинальный Mitsubishi Eclipse Cross в строю с 2017 года, рестайлинг провели в 2020-м. «Истинный» Eclipse Cross бывает как только с ДВС, так и в виде подзаряжаемого гибрида PHEV.

От французского исходника электрокар Mitsubishi отличается оформлением передней части и кормы. Модернизированы бамперы, под фарами Eclipse Cross установлены другие секции ходовых огней, а у задних фонарей иная начинка, плюс фонари объединены между собой черной плашкой. Еще заменили имитирующую радиаторную решетку панель, причем у донорского Renault Scenic этот элемент выглядит более органичным. Наконец, на задних стойках крыши паркетника Mitsubishi красуются серебристые вставки.

Габариты в целом такие же, как у донора. Длина нового Mitsubishi Eclipse Cross равна 4470 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1570 мм, колесная база – 2785 мм. Для сравнения, размеры оригинального «первого» Eclipse Cross: 4545/1805/1685 мм, расстояние между осями – 2670 мм. Объем багажника новинки – 545 литров, со сложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 1670 литров. Кроссоверу положены 19- или 20-дюймовые колеса.

Внутри Mitsubishi Eclipse Cross дословно повторил модель Renault, заменили лишь эмблему на руле. Ну и еще другими стали материалы отделки. Паркетник имеет реношные виртуальную приборку на 12,3 дюйма и аналогичного размера вертикальный планшет мультимедиа. В списке оборудования также заявлены меняющая степень прозрачности стеклянная крыша, семь подушек безопасности и комплекс водительских ассистентов Mi-Pilot (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и т.д.).

Техника перешла с Renault Scenic E-Tech. На первом этапе Mitsubishi Eclipse Cross предложат с 218-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 87 кВт*ч, дальнобойность такого кроссовера – более 600 км по циклу WLTP. Позже в продажу поступит версия попроще – со 170-сильным электромотором и аккумулятором на 60 кВт*ч, запас хода этого варианта составляет примерно 430 км.

Производство нового Mitsubishi Eclipse Cross для Европы наладят на заводе Renault во Франции, который выпускает Scenic E-Tech. Прием заказов откроют в конце текущего года, полномасштабный выход на рынок намечен на 2026-й. Цены еще не объявлены.

Исходный Renault Scenic E-Tech во Франции, например, сегодня стоит от 41 990 евро (около 4,1 млн рублей по текущему курсу). Оригинальный кроссовер Eclipse Cross первого поколения уже покинул несколько стран Старого Света – в той же Франции его не продают. «Первый» паркетник Mitsubishi пока присутствует в Германии, там он представлен в виде гибрида PHEV, цена базовой версии – те же 41 990 евро. Перейдет ли глобальный «истинный» Mitsubishi Eclipse Cross в следующее поколение – пока неизвестно.