Toyota готовит замену дизелю: ставка на водород

Эпоха дизеля подходит к финалу — к такому выводу пришли в австралийском подразделении Toyota. Компания, которая в этой стране по-прежнему опирается на дизельные моторы в ключевых моделях, уже определила их будущего преемника. И это вовсе не электромобили на батарейках, а топливные элементы на водороде.

© Allroader.ru

Рынок Австралии — один из последних бастионов дизеля. За первые восемь месяцев 2025 года Toyota реализовала здесь 163 491 автомобиль, и почти половина (48,4%) пришлась на дизельные версии. Это легендарные Hilux, Land Cruiser, Land Cruiser Prado, HiAce и семейный Fortuner.

Но даже в такой консервативной среде Toyota прогнозирует: через десятилетие дизель уйдёт со сцены.

Водород заменит дизель

Вице-президент Toyota Australia Шон Хэнли признаёт: «В ближайшие десять лет дизель не исчезнет, но дальше — его место займёт водород». По его словам, бензиновые моторы уже сейчас способны выполнять те же задачи, что и дизели, а в будущем на первый план выйдут водородные силовые установки.

Хэнли уверен, что в 2030-х годах, ближе к горизонту 2035 года, продажи водородных моделей Toyota резко вырастут. Причины просты:

водород чистый,

обеспечивает большой запас хода,

инфраструктура к этому времени станет куда доступнее,

стоимость эксплуатации снизится.

Разные пути автопрома

Toyota по-прежнему активно инвестирует в технологии водородных топливных элементов, в то время как многие конкуренты делают ставку исключительно на батарейные электромобили. Слабое место водородного сценария — инфраструктура: заправочных станций пока в разы меньше, чем зарядок для EV или обычных АЗС. Чтобы водород стал реальной заменой дизелю, усилий одной Toyota недостаточно.

Тем не менее, японский гигант продолжает строить собственное будущее с оглядкой именно на водородные силовые установки, а не только на батареи.

В России дизельные моторы по-прежнему держатся на плаву за счёт пикапов, внедорожников и коммерческого транспорта. Те же Toyota Land Cruiser Prado, Land Cruiser 300 и Hilux в нашей стране традиционно востребованы именно с дизелем. Электромобили пока занимают доли процента рынка, а про водородные машины речи вообще не идёт: нет ни моделей, ни инфраструктуры.

Именно поэтому прогноз Toyota звучит особенно радикально — для российского рынка уход дизеля выглядит делом очень далёкого будущего.