Импортеры в РФ перестали принимать заказы на авто мощностью свыше 160 л. с.

Ряд импортеров, поставляющих в нашу страну новые и подержанные иномарки, прекратили прием заказов на автомобили с двигателями мощнее 160 л. с. Это сделано для того, чтобы избежать возможных переплат в случае пересмотра механизма начисления утилизационного сбора, сообщает портал "Авто.ру".

По словам эксперта рынка Павла Карина, его компания прекратила прием заявок на автомобили из Китая, а заказы на машины из Южной Кореи будут рассматриваться только до 1 октября. В случае принятия новой схемы расчета утилизационного сбора существует риск, что платеж за товар, который еще находится в пути, окажется значительно выше ожидаемого, пояснил он.

Кирилл Чернов из "Авторевизорро" также подтвердил, что их фирма принимает подобные меры. Если новая схема будет принята, то ввоз некоторых моделей с пробегом станет нецелесообразным из-за переплаты, которая может составить от 1,5 до 3,5 миллиона рублей, отметил он.

В то же время дилерская сеть "Авилон" не приостановила прием заявок на поставку машин под заказ. Топ-менеджер компании Николай Баскаков объяснил это тем, что законопроект еще не принят, а лишь находится на рассмотрении.

