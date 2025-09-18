В РФ продается Lucid Gravity после 300 км пробега

Первоначально предполагалось, что причиной продажи стали дефекты или технические неполадки. Однако бывший владелец пикапа Rivian R1T признался, что не смог приспособиться к особенностям машины. Несмотря на характеристики Lucid Gravity, ему не хватало универсальности и практичности, присущих Rivian.

Lucid Gravity Dream Edition оснащен мощным аккумулятором, передовыми системами помощи водителю и имеет роскошный интерьер. В данном случае владелец отметил, что для его нужд пикап был более подходящим благодаря просторному грузовому отсеку, возможности перевозить крупные грузы и лучшей проходимости.

В итоге владелец вернулся к Rivian R1T, который лучше соответствовал его образу жизни.

Многие отметили, что выбор между кроссовером и пикапом зависит не только от характеристик, но и от личных предпочтений.

