В РФ продается Lucid Gravity после 300 км пробега

Владелец Lucid Gravity продает электрокроссовер, так как ему не хватило универсальности
Первоначально предполагалось, что причиной продажи стали дефекты или технические неполадки. Однако бывший владелец пикапа Rivian R1T признался, что не смог приспособиться к особенностям машины. Несмотря на характеристики Lucid Gravity, ему не хватало универсальности и практичности, присущих Rivian.
Lucid Gravity Dream Edition оснащен мощным аккумулятором, передовыми системами помощи водителю и имеет роскошный интерьер. В данном случае владелец отметил, что для его нужд пикап был более подходящим благодаря просторному грузовому отсеку, возможности перевозить крупные грузы и лучшей проходимости.
В итоге владелец вернулся к Rivian R1T, который лучше соответствовал его образу жизни.
Многие отметили, что выбор между кроссовером и пикапом зависит не только от характеристик, но и от личных предпочтений.
