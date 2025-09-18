В каких сегментах китайские авто занимают лидирующие позиции

По итогам последних месяцев доля китайских марок на российском рынке достигла 55%. Глава "Автостата" Сергей Целиков рассказал, в каких сегментах "китайцы" занимают лидирующие позиции, а в каких им пока далеко до лидерства.

В классе доступных компактных автомобилей (сегмент "В") позиции полностью удерживает АвтоВАЗ. Доля китайских моделей здесь не превышает 1%.

А вот в сегменте кроссоверов и внедорожников Китай занимает лидирующие позиции. Компактные и среднеразмерные SUV (категории C и D) на 84% представлены китайскими моделями.

Среди субкомпактных кроссоверов (SUV B) доля китайских марок ниже - около 42%. Это объясняется присутствием здесь отечественных SUV: Lada Niva, Москвич 3, Solaris НС. Также в этом сегменте представлен китайско-белорусский Belgee X50.

В категории полноразмерных кроссоверов и внедорожников часть продаж обеспечивают глобальные бренды, поступающие по параллельному импорту. Однако их доля ограничивается 26%, тогда как китайские производители занимают 74% сегмента.

В остальных нишах рынок распределен примерно поровну: доля китайских автомобилей составляет около 51%.

Таким образом, китайские производители фактически контролируют SUV-сегменты, в то время как АвтоВАЗ остается безусловным лидером в компакт-классе.