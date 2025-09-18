На авторынке России продано более 100 тысяч Geely Atlas

Кроссовер Geely Atlas преодолел важную веху. На дорогах России уже насчитывается более 100 тысяч единиц этой модели. Впервые Geely Atlas появился на нашем рынке в 2018 году.

© runews24.ru

В январе прошлого года Geely представила новое поколение Atlas, которое базируется на модульной архитектуре и имеет ряд улучшений. Среди них – турбодвигатель объемом 1,5 литра и мощностью 177 лошадиных сил, система мягкого гибрида 48V, а также полный привод 5-го поколения.

Компания Geely также внесла изменения в систему спецпредложений для Atlas. Топовые версии Flagship Sport, оснащенные передним или полным приводом, стали доступнее. При этом скидки на более массовые комплектации Luxury и Flagship были сокращены.

Напомним, что в РФ продается Lucid Gravity после 300 км пробега. В Ульяновске запущено производство рам для моделей Sollers ST6 и ST8.