Кроссовер Geely Atlas преодолел важную отметку

Кроссовер Geely Atlas преодолел важную веху. На дорогах России уже насчитывается более 100 тысяч единиц этой модели. Впервые Geely Atlas появился на нашем рынке в 2018 году.

На авторынке России продано более 100 тысяч Geely Atlas
В январе прошлого года Geely представила новое поколение Atlas, которое базируется на модульной архитектуре и имеет ряд улучшений. Среди них – турбодвигатель объемом 1,5 литра и мощностью 177 лошадиных сил, система мягкого гибрида 48V, а также полный привод 5-го поколения.

Компания Geely также внесла изменения в систему спецпредложений для Atlas. Топовые версии Flagship Sport, оснащенные передним или полным приводом, стали доступнее. При этом скидки на более массовые комплектации Luxury и Flagship были сокращены.

