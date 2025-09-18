В Минпромторге ждут новые модели отечественных машин

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что ожидает появления на дорогах большого количества российских автомобилей с высоким уровнем локализации.

«Я лично, очень жду в том числе и новых моделей. Коллеги с КамАЗа работают над "Атомом". Недавно тоже его тестировал. Так что будем ждать новых высоколокализованных российских автомобилей на наших дорогах», — заявил чиновник.

Тем временем российский «Атом» удивил ценой своего электромобиля. Отечественный производитель раскрыл предварительную стоимость небольшого городского электромобиля. Как сообщил операционный директор по продажам Максим Бардин, без учёта господдержки стоимость модели составит от 3 до 4 млн рублей.

Помимо этого, отечественный «Атом» получит бензиновый двигатель. Компания «Кама», которая работает над созданием электромобиля, не исключает возможности появления гибридного варианта исполнения модели, а также версии, которая работает на водородных топливных элементах. Об этом пишут IZ.RU со ссылкой на главу отдела испытаний фирмы Филиппа Дьякова.