Москва и Дагестан лидируют по продаже почти новых автомобилей

Эксперты назвали, где в России больше всего машин возрастом до пяти лет. Эксперты сервиса «Авито Авто» изучили российский рынок подержанных автомобилей, чтобы определить, в каких регионах страны самая высокая доля самых свежих машин с пробегом. Как стало известно Quto, доля транспортных средств не старше 5 лет в предложении на платформе составляет 13,9%. В результате было установлено, что ситуация в Москве и Республике Дагестан заметно отличается от средних показателей по стране.

© Quto.ru

Абсолютным лидером стала российская столица, где на машины младше пяти лет приходится 25,5% всех предложений, то есть каждое четвёртое объявление. На втором месте оказался Дагестан с результатом в 19,9%. Замыкает «тройку» регионов-лидеров Омская область, где доля таких автомобилей достигла 18,6%.

В первую «десятку» также вошли Новосибирская область (18,5%), Чечня (18,4%), Татарстан (18,1%), Ставропольский край (17,4%), Санкт-Петербург (17%), Самарская область (16,8%) и Северная Осетия (16,1%).

Замыкают топ-30 регионов по доле свежих машин Самарская, Нижегородская и Челябинская области с одинаковым для каждой из них показателем в 11,6%.

Руководитель направления «Автомобили с пробегом» в Авито Андрей Ковалёв отметил, что приобретение машины возрастом до пяти лет позволяет получить современное транспортное средство с актуальными технологиями и часто невысоким пробегом по привлекательной цене. Однако он подчеркнул, что возраст не должен быть единственным критерием выбора. Для принятия верного решения эксперт рекомендовал тщательно изучать историю конкретного автомобиля — наличие фактов участия в ДТП, использование в такси или каршеринге, регулярность и место прохождения ТО, а также наличие штрафов и юридических обременений.