Озвучена главная причина роста рынка коммерческого транспорта РФ

Увеличение субсидии по госпрограмме льготного лизинга в сентябре может немного повысить спрос, но не вызовет резкого роста продаж. Это объясняется высокими ставками Центрального банка и низкими тарифами на перевозки, которые растут из-за увеличения расходов на топливо, зарплаты водителей и платные дороги. В таких условиях компании обновляют машины поэтапно, не стремясь к расширению парка.

Об этом в интервью агентству "Автостат" рассказал директор направления "Азия" компании GTS Максим Шишко. Он также заметил, что у крупных транспортных компаний часть автомобилей остается недозагруженными и клиенты сосредоточены на поддержании имеющихся машин в хорошем техническом состоянии.

В свою очередь, руководитель управления по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев отметил, что субсидируемые легкие коммерческие автомобили (LCV) составляют более 60% от всех продаж в этом сегменте. Он не ожидает двукратного роста продаж в ответ на увеличение субсидии, но прогнозирует прирост в 15-20%. Также он подчеркнул, что субсидия теперь распространяется на все машины сегмента LCV 2024 года, что дополнительно стимулирует реализацию техники прошлого года.

Директор по маркетингу компании "Интерлизинг" Мария Габуния сообщила, что около 40% всех продаж легкого коммерческого транспорта в РФ приходится на программу льготного лизинга и этот показатель остается стабильным в течение года. Она также отметила, что временная скидка до 20% в сентябре может увеличить долю льготного лизинга на рынке LCV до 50-60%. Этот рост обусловлен ограниченным сроком действия повышенной субсидии, что создает ощущение срочности и побуждает бизнес быстрее принимать решение о покупке.

Директор департамента аналитики и сбытовой политики компании "Современные транспортные технологии" Анастасия Красильникова подчеркнула, что скидка на лизинг является полезным инструментом для стимулирования спроса, хотя ее эффективность зависит от длительности периода действия.

Управляющий директор компании "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов подытожил, что увеличение скидки может существенно повлиять на кратковременное увеличение продаж, но после исчерпания госфинансирования спрос может снизиться. Покупатели будут ожидать возобновления субсидии и отложат часть покупок.

