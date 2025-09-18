АвтоВАЗ закрыл сезон скидок на "Гранты" и "Нивы"

Покупателям моделей Lada 2025 года придется ориентироваться на обновленные цены

Автодилеры полностью распродали все автомобили Lada Granta и Niva Travel 2024 года выпуска, сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

В связи с исчезновением складских запасов прекратили действие и специальные предложения, которые ранее были на эти модели.

Напомним, что на «прошлогодние» Granta, за исключением новинки Active Cross, предоставлялась прямая выгода в 70 тысяч рублей. Аналогичная акция для внедорожников Niva Travel составляла 100 тысяч рублей. Обе программы планировались к действию до конца сентября, но завершились досрочно из-за высокого спроса.

Теперь покупателям доступны только автомобили 2025 года. Рекомендованные цены на новую LADA Granta в кузове седан начинаются от 749 900 рублей, лифтбек — от 1 077 000 рублей, а кросс-универсал Granta Cross — от 1 175 000 рублей. Стоимость Niva Travel 2025 года теперь стартует с отметки в 1 314 000 рублей.

Однако у автолюбителей все еще есть возможность сэкономить. Как уточнили в компании, специальные предложения при покупке в кредит, по программам трейд-ин или государственного субсидирования продолжают действовать и на автомобили нового модельного года. Параллельно АВТОВАЗ запустил новую масштабную акцию на удлиненный седан Aura, где при покупке за наличные можно получить скидку в 400 тысяч рублей.