В РФ предложили ужесточить наказание за передачу управления питбайком ребенку

В России хотят ужесточить наказание для родителей, которые разрешили ребенку ездить на питбайке, квадроцикле или автомобиле.

Сейчас им грозит штраф в размере 50 – 80 тыс рублей, исправительные или принудительные работы на срок до года.

Однако Следственный комитет России считает, что наказание нужно ужесточить. Как отмечают в ведомстве, причина в участившихся ДТП с участием несовершеннолетних водителей.

Так, согласно данным ГИБДД, за полгода произошло почти 2 000 аварий с участием детей, находившихся за рулем, сообщает Москва 24.

Напомним, ранее сообщалось, что в двое несовершеннолетних на питбайке погибли в ДТП на трассе Уфа - Янаул в Калтасинском районе Башкирии.

Также авария с участием юного битбайкера произошла в Кемерове.