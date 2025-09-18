Китай сделал слишком много машин

Государственная политика Китая, которая ставит производственные цели выше рыночного спроса, привела к чрезмерным инвестициям автопроизводителей. Возникший в результате избыток автомобилей привел к возникновению невыгодных сделок по всей цепочке продаж. Исследование Reuters показало, что в КНР сегодня больше отечественных брендов, выпускающих машины, чем может поглотить крупнейший мировой автомобильный рынок.

Со времён Адама Смита известно, что директивное планирование со стороны государства всегда заканчивается либо дефицитом, либо затовариванием, напоминает экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.