Салон кроссовера Lada Azimut в цвете "Булат" сняли на фото

АвтоВАЗ в рамках международной конференции поставщиков выставил на всеобщее обозрение кроссовер Lada Azimut. Это тот самый экземпляр, о котором "РГ" писала еще летом 2025 года, - тот, который показывали на Дне открытых дверей.

© Российская Газета

Приятный темно-мятный цвет экокожи получил название "Булат", сообщает RCI News, опубликовавший фото "Азимута". Однако экперты "РГ" обратили внимание не на оттенок, который не нов, а на состояние отделки: на элементах боковой поддержки видны следы "усталости" - заломы и "морщины".

Разумеется, следует держать в голове, что это лишь демонстрационный образец, а к серийному производству АвтоВАЗ явно подтянет качество отделки для модели, которая предполагает ежедневную эксплуатацию.

Премьера Lada Azimut состоялась в июне 2025 года на ПМЭФ-2025. Кроссовер построен на модифицированной платформе Lada Vesta, длина кузова составляет 4416 мм при колесной базе 2675 мм.

Ранее "РГ" сообщала, что старт серийного производства запланирован на середину 2026 года.