В Москве запретили продавать аккаунты для каршеринга

Бабушкинский районный суд столицы постановил заблокировать сайты, на которых продаются аккаунты для пользования каршерингом. Об этом в четверг, 18 сентября, стало известно из материалов дела.

© Вечерняя Москва

— Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения является оконченным преступлением с момента начала движения транспортного средства либо перемещения транспортного средства с места, на котором оно находилось, — пишет РЕН ТВ со ссылкой на материалы дела.

В столичном суде также подчеркнули, что нелегальное приобретение аккаунтов для пользования машинами каршеринга позволяет пользователям уходить от установленной законом ответственности при ДТП или нарушении ПДД.

В августе прошлого года четверо школьников воспользовались чужим аккаунтом, взяли в аренду автомобиль и врезались в жилой дом на юге столицы. В результате ДТП погиб мальчик 2009 года рождения. Еще трое пассажиров получили травмы, их госпитализировали.

Несовершеннолетний, управлявший каршерингом, покинул место аварии. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося.