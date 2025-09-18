Началось серийное производство автомобилей Lada Iskra в Петербурге

АвтоВАЗ начал серийное производство Lada Iskra в Санкт-Петербурге. До конца года планируется выпустить несколько тысяч машин. Напомним, в апреле модель встала на конвейер предприятия в Тольятти, а старт производства нового семейства состоялся в 20 июля.

© Российская Газета

В российской компании отмечают: отличить машину питерской сборки от той, что собрали в Самарской области, не получится. Они полностью идентичны.

Соглашение о выпуске автомобилей на петербургской площадке было подписано в июне 2025 года. За это время специалисты провели перенастройку оборудования, его частичную модернизацию, обучение персонала и настройку логистики.

Летом из Тольятти в Санкт-Петербург было отправлено 200 машинокомплектов Iskra, на которых отрабатывались все технологические процессы и контроль качества.

На данный момент на "Автозавод Санкт-Петербург" приходят сборочные комплекты Lada Iskra, включающие в себя окрашенный кузов, и отдельно - силовой агрегат, элементы салона, шасси и другие компоненты. Общее количество составных частей в одном комплекте приближается к 1000.

В процессе сборки на конвейере проводятся работы по монтажу шумоизоляции, приборной панели, ремней безопасности, системы ESP, внутренней отделки салона и багажного отделения. Полностью собранный, заправленный всеми технологическими жидкостями и сконфигурированный автомобиль съезжает с конвейера на линию инспекции качества.

Специалистами завода проводится оценка соответствия интерьера и экстерьера машины установленным на заводе критериям качества, производится настройка параметров подвески, регулировка света фар, калибровка электронных систем, проверяется функционал автомобиля.

Далее на автоматизированном стенде проверяется эффективность тормозной системы, подтверждается герметичность автомобиля. После всех этапов машина передается на дорожный тест, где подтверждается поведение автомобиля в условиях, приближенным к реальной эксплуатации.

Iskra, выпущенные на "Автозаводе Санкт-Петербург", уже начали поступать к дилерам российской марки.

"Наше индустриальное партнерство с "Автозаводом Санкт-Петербург" перешло в еще более активную фазу. В кратчайшие сроки мы запустили здесь новый сборочный проект, который использует имеющиеся производственные мощности. Это важное событие не только для АвтоВАЗа, но и для коллектива "Автозавода Санкт-Петербург" и всего Санкт-Петербурга. Мы помогаем перезапустить автомобильный кластер Северной столицы и сохранить в нем квалифицированные кадры", - рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

Lada Iskra заняла рыночную нишу между Granta и Vesta. В состав семейства модели вошли седан, универсал и его кросс-версия. Для новинки предусмотрено три силовых агрегата: двигатель 1,6 литра (90 л.с.) с 5-ступенчатой МКПП, двигатель 1,6 литра (106 л.с.) с 6-ступенчатой МКПП и двигатель 1,6 литра (106 л.с.) с автоматической трансмиссией (вариатор). Стоимость новинки - от 1,25 до 1,8 млн рублей.

Безопасности модели была посвящена значительная часть испытаний. 84 краш-теста автомобиля и его отдельных систем подтвердили высокий уровень защиты новой модели. Lada Iskra значительно превосходит национальные требования и демонстрирует уровень безопасности, сопоставимый с Lada Vesta и зарубежными аналогами B-класса.

Все комплектации оснащаются как минимум двумя фронтальными подушками безопасности, передними ремнями с преднатяжителями и ограничителями усилия, системой ЭРА-ГЛОНАСС, системой курсовой устойчивости (ESC).