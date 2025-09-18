У покупателей будет не больше двух месяцев, чтобы уложиться в старый бюджет после введения новых правил с 1 ноября, заявил НСН руководитель проекта «Автомаркетолог» Мосеев.

Запасов автомобилей на складах в России не хватит и на полгода, чтобы удовлетворить спрос по старым ценам в случае вступления в силу нового утилизационного сбора. Об этом в комментарии НСН заявил руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

Минпромторг предложил ввести новые правила утильсбора с 1 ноября текущего года. При расчете размера сбора теперь будут учитывать не только объем двигателя, но и мощность. Кроме того, предполагается убрать льготную ставку для машин мощностью выше 160 л. с.. Они попадут под коммерческий тариф, где суммы возрастут многократно – от сотен тысяч до миллионов рублей. На этом фоне спрос на автомобили из-за рубежа за последнюю неделю подскочил в четыре раза. Россияне выстроились в огромные очереди на паромы и растаможивание, сообщает Baza.

«Запасы на стоках сейчас составляют примерно 350 – 370 тысяч машин, правда еще импорт кое-какой идет. Сейчас опять усиленно будут завозить автомобили до повышения утилизационного сбора, как это было год назад, когда 1 октября тариф также был увеличен. В среднем запаса хватит на 3 – 4 месяца, хотя по некоторым ходовым вариантам ситуация уже сейчас такая, что их осталось мало. Это наиболее продаваемые модели по каждому бренду – например, Chery Tiggo 4, Haval Jolion и так далее», - пояснил собеседник НСН.

По словам Олега Мосеева, в случае вступления в силу нового утильсбора, в выигрыше окажутся «Москвич» и Haval, поскольку для автопроизводителей на территории России предусмотрены промышленные субсидии, которые его компенсируют. Также косвенно ситуация будет выгодна «АвтоВАЗу», поскольку покупатель начнет искать машины более бюджетные и попроще.

Сейчас для физических лиц действуют льготные коэффициенты при расчете утильсбора при самостоятельном ввозе автомобиля с объемом двигателя до 3 л. с. для личного пользования. Речь идет в том числе о случаях, когда покупатель заказывает машину у компании, которая занимается параллельным импортом. Машина оформляется на физлицо. Льготная ставка составляет 3400 рублей за новую машину и 5200 рублей за автомобиль старше трех лет. С 1 ноября льготный сбор «урежут», а при его расчете станут учитывать не только возраст машины и объем двигателя, но и мощность мотора.

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее пообещал падение цен на автомобили марки Geely после запуска завода в России.