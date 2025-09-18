Nissan временно сокращает производство нового кроссовера Leaf

Можно было бы подумать, что такое решение принято из-за слабого спроса на «электрички», но на этот раз дело в нехватке батарей.

История Nissan Leaf началась в 2010 году, тогда стартовал выпуск первого поколения полностью электрического хэтчбека. Модель второй генерации появилась в 2017-м, а электрокар актуального третьего поколения дебютировал совсем недавно, в июне 2025-го. Причём нынешний Nissan Leaf перешёл в сегмент кроссоверов, в его основе лежит платформа CMF-EV, на которой также базируется более крупный SUV – Ariya.

В Nissan рассчитывали, что купеобразный кроссовер Leaf поможет марке занять лидирующую позицию в сегменте электромобилей, однако, как оказалось, с потенциальным триумфом японскому производителю придётся повременить. Как сообщает агентство Nikkei, Ниссан вынужден временно сократить объём производства нового Leaf.

Сообщается, что производство паркетников на заводе в префектуре Тотиги (Япония) будет сокращено в период с сентября по ноябрь 2025 года из-за задержек с поставкой достаточного для работы сборочных линий количества тяговых батарей. По данным агентства, аккумуляторы для Nissan Leaf поставляет компания AESC, которая не смогла вовремя увеличить объём их производства.

В результате объём выпуска «зелёных» паркетников этой осенью сократится на тысячи экземпляров. Отметим, одними из первых новый Nissan Leaf должны получить американцы (машины в Штаты будут поставлять из Японии). Стартовая цена кроссовера на этом рынке уже известна – 29 990 долларов (эквивалентно примерно 2,5 млн рублей по текущему курсу). Производство модели для европейцев, по плану, начнётся в следующем году, его наладят на заводе Nissan в Великобритании.

Напомним, новый Nissan Leaf в стартовом исполнении оснащается единственным электромотором, расположенным на передней оси. В США у базового Nissan Leaf S отдача равна 177 л.с., максимальный крутящий момент – 345 Нм, а ёмкость тяговой батареи – 52 кВт*ч. Исполнения подороже снабдили 218-сильным электродвигателем (355 Нм) и аккумулятором на 75 кВт*ч. У этого варианта запас хода на одной зарядке составляет 488 км при расчёте по циклу EPA.

Стоит отметить, что сейчас в Штатах по-прежнему продаётся хэтчбек Nissan Leaf прошлой генерации, причём его стартовый ценник лишь немногим меньше, чем у нового паркетника – 28 140 долларов (эквивалентно примерно 2,3 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, «старший брат» – кроссовер Nissan Ariya – на американском рынке можно купить как минимум за 39 770 долларов (около 3,3 млн рублей).

Японский производитель сейчас переживает не лучшие времена: компания продолжает бороться с финансовым кризисом и в ходе этого процесса намерена провести «большую чистку» своих дизайн-студий. Как Kolesa.ru сообщал вчера, «под нож» попали студии NDA (Nissan Design America) в Сан-Диего, штат Калифорния, США и NDLA (Nissan Design Latin America) в Сан-Паулу, Бразилия. При этом штат сотрудников в студиях в Лондоне и Японии планируется существенно сократить.