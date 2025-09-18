Хакеры нацелились на автомобили россиян

В РФ выросло количество кибератак на автомобили граждан. В период с января по август на территории России было зафиксировано 328 хакерских атак на транспортные средства — это на 20% больше, чем за тот же период прошлого года.

Аналитики отмечают, что 93% атак производились удалённо, а для взлома в 85% случаев использовались уязвимости облачных систем и Bluetooth — обход систем безопасности позволяет злоумышленникам получать удалённый доступ к системам машины и используется для угона.

Наиболее уязвимыми сегодня являются датчики и системы сенсорного слияния (технология, которая сверяет данные с лидаров и камер), а также системы автономного вождения и SDV (Software defined vehicles – программный функционал автомобиля). К слову, в последних случаях взламывают системы нередко сами владельцы или по их просьбе — это позволяет бесплатно получать функции, доступные только по подписке.

В ряде случаев преступники взламывают машины для шантажа владельцев: с проблемой взлома мастер-аккаунтов недавно столкнулись владельцы «серых» Li Auto. Помимо этого, опытные хакеры могут (в теории) через взлом одного автомобиля получить доступ к главной системе управления на стороне производителя и получить доступ по всем машинам бренда и другим системам, в том числе логистическим цепочкам, простой которых означает крупные финансовые потери.

К слову, сегодня ни ОСАГО, ни каско не покрывают риски от киберпреступлений, страховщики также отмечают отсутствие спроса на услугу.

При этом полисы «автогражданки», в теории, должны покрыть риски, если авария произошла из-за взлома бортовых систем. В этом случае владельцу нужно будет доказать, что транспортное средство потеряло контроль во время движения из-за атаки, а водитель был трезв и не совершил столкновение намеренно.

А договоры каско не имеют отдельных оговорок об исключении рисков, связанных с хакерами. Таким образом, если машина была взломана и угнана, владелец должен получить компенсацию, а в случае аварии владелец получит стандартное возмещение.