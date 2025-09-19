Власти США пустили авто под пресс для борьбы со стритрейсерами

В американском городе Луисвилл, штат Кентукки, городские власти уничтожили конфискованный кроссовер Dodge Durango SRT Hellcat, чтобы предотвратить нелегальные уличные гонки.

По информации портала CarScoops, автомобиль 2021 года выпуска был смят под прессом в рамках публичной акции. Глава местной полиции Пол Хамфри выступил с заявлением, после чего мэр Луисвилла Крейг Гринберг активировал пресс. Процесс уничтожения снимали с нескольких камер, включая дрон. Власти подчеркнули, что это мероприятие должно стать "предупреждением для тех, кто считает наши улицы подходящей площадкой для гонок". Мэр добавил, что аналогичные меры будут приняты в отношении всех автомобилей нарушителей, не предназначенных для использования на дорогах общего пользования.

Некоторые жители выразили недовольство действиями властей, предложив продать автомобиль на аукционе. Однако в полиции пояснили, что при проверке машины были обнаружены украденные детали, включая двигатель, что сделало его непригодным для продажи или переоборудования в полицейскую машину.

"Заряженный" кроссовер был конфискован во время соревнований Street Rod Nationals в 2024 году. По данным правоохранительных органов, это был один из 167 автомобилей, конфискованных с момента начала усиленных мер против уличных гонок и угонов в 2023 году. Мэр отметил, что число нелегальных заездов удалось снизить примерно на 40%. "Тем, кто помышляет устроить такие гонки в Луисвилле, стоит дважды подумать, потому что здесь их не ждут, и мы заберем их машину", - подытожил он.

