В Курске школьникам рассказали об опасностях езды без прав
В Курске полицейские совместно с членами Общественного совета при УМВД организовали для школьников встречу на базе автошколы.
Ребятам объяснили порядок получения водительских удостоверений, показали, как проходят экзамены, и напомнили о рисках, которые несёт езда без подготовки.
«Подростки за рулём мототранспорта — это частое явление на улицах города и угроза для участников дорожного движения. Они подвергают свою жизнь и здоровье опасности», — подчеркнули полицейские.
Сотрудники ГИБДД привели примеры реальных аварий с несовершеннолетними, а инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали о правовых последствиях езды без прав.
Общественники поделились личным опытом и ответили на вопросы школьников.
