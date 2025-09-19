Школьникам рассказали об опасностях езды без прав

В Курске полицейские совместно с членами Общественного совета при УМВД организовали для школьников встречу на базе автошколы.

Ребятам объяснили порядок получения водительских удостоверений, показали, как проходят экзамены, и напомнили о рисках, которые несёт езда без подготовки.

«Подростки за рулём мототранспорта — это частое явление на улицах города и угроза для участников дорожного движения. Они подвергают свою жизнь и здоровье опасности», — подчеркнули полицейские.

Сотрудники ГИБДД привели примеры реальных аварий с несовершеннолетними, а инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали о правовых последствиях езды без прав.

Общественники поделились личным опытом и ответили на вопросы школьников.

