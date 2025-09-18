Первые Lada Iskra петербургской сборки отправились к дилерам

На мощностях «Автозавода Санкт-Петербург» (экс-площадка Nissan) стартовало серийное производство Lada Iskra — новинки АвтоВАЗа, рыночный дебют которой состоялся в июле. До сих пор в продаже были только «Искры» тольяттинской сборки, а теперь в дилерскую сеть начали отгружать машины, сделанные в Санкт-Петербурге. Как отмечает пресс-служба АвтоВАЗа, они неотличимы от Iskra с главного конвейера.

© Пресс-служба АвтоВАЗа

Соглашение об организации производства Iskra в Санкт-Петербурге было подписано в середине июня на ПМЭФ. С тех пор завод успел перенастроить оборудование, наладить логистику и обучить персонал. За лето из Тольятти отгрузили 200 комплектов для отработки процессов и обучения рабочих, а в сентябре на завод начали поступать серийные комплекты.

© Пресс-служба АвтоВАЗа

В них входят мотор, части салона, шасси и другие детали — всего 1000 позиций, которые остается собрать воедино. Заводчане устанавливают шумоизоляцию, ремни безопасности, ESP, выполняют подсборку двигателя и передней подвески, монтируют бамперы, колеса и так далее.

После сборки автомобиль, заправленный технологическими жидкостями, отправляется на линию проверки качества. До конца года в Петербурге планируют выпустить до четырех тысяч экземпляров с разными кузовами — седан, универсал и SW Cross.

Lada Iskra, занявшая в линейке марки нишу между Granta и Vesta, оснащается 1,6-литровыми моторами: восьмиклапанным мощностью 90 лошадиных сил и 16-клапанным на 106 сил. Коробки передач — пятиступенчатая и шестиступенчатая МКПП и вариатор. В будущем «Искре» обещают добавить форсированный до 120 сил агрегатом 1.6.

Цена модели варьируется от 1,25 миллиона до 1,8 миллиона рублей.