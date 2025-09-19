В РФ могут пересесть на ретроавтомобили

Россияне массово пересядут на ретроавтомобили из-за нового утилизационного сбора, поскольку ввоз машин старше 30 лет облагается по старым правилам, отмечают эксперты.

© Инвест-Форсайт

Вопрос о возможном росте интереса к ретро-автомобилям в России действительно стал актуальным на фоне изменений в правилах утилизационного сбора, отмечает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов. Нововведение, при котором машины старше 30 лет облагаются по прежним, более мягким правилам, может придать вторую жизнь целому пласту автомобильной культуры.

Для части автолюбителей это возможность приобрести автомобиль с историей, особой эстетикой и аурой, которую новые модели зачастую не могут заменить. В Европе уже давно существует культ «олдтаймеров», и в России такая тенденция только начинает формироваться, подчеркивает эксперт. Находить живые экземпляры советской и зарубежной техники становится проще, а за относительно доступные деньги можно приобрести статусный, пусть и возрастной автомобиль. «Однако массовый переход на ретроавтомобили вряд ли стоит ожидать. Такие машины требуют особого ухода, зачастую редких запчастей и регулярного внимания со стороны владельца. Для повседневной эксплуатации большинство россиян будут по-прежнему выбирать современные автомобили как отечественные, так и китайские, которые сегодня предлагают широкую линейку надежных и удобных моделей с гарантийным обслуживанием», — полагает эксперт. Таким образом, ретроавтомобили займут свою нишу, скорее, как увлечение и способ подчеркнуть индивидуальность. Государственная политика, упрощающая ввоз таких машин, позволяет формировать рынок классических авто и поддерживает интерес к культурному наследию автомобилестроения. А основной автопарк страны, как и прежде, будет опираться на новые машины, которые обеспечивают надежность, безопасность и комфорт для массового потребителя, резюмирует Алексей Иванов.