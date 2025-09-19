В сентябре ДТП случаются с наиболее тяжкими последствиями

Осень традиционно становится одним из самых аварийных периодов в России: сказываются короткий световой день, плохая видимость из-за дождей и туманов, менее заметны пешеходы на дорогах. Готовимся дольше прогревать двигатель, следить за уровнем "омывайки", чистотой фар и безопасно въезжаем в осень.

Аварийно-осенний период

В статистике Госавтоинспекции сентябрь указывается как месяц, в который случаются ДТП с наиболее тяжкими последствиями. В 2023 году в сентябрьских авариях на российских дорогах погибли 1430 человек, в 2024 году - 1434.

Чем же так коварен сентябрь? Жители возвращаются в города из отпусков и после летних каникул. Световой день начинает сокращаться, во многих регионах резко "включают" осенние дожди и туманы, на дорогах появляются сюрпризы из грязи, луж и осенних листьев, а пешеходы становятся буквально невидимыми без световозвращающих элементов.

Есть несколько осенних типов аварий, которых стоит опасаться. На первом месте ДТП в вечернее и ночное время. В темноте на оценку дорожной ситуации и на правильный маневр водителю остается меньше времени, а зона видимости ограничена светом фар. Чтобы снизить риск таких аварий, проверяем работу и чистоту осветительных приборов, соблюдаем скоростной режим и помним про пешеходов-невидимок.

Другой опасный вид ДТП происходит из-за тумана и дождя. Ночные и внезапные утренние, дневные туманы нередко провоцируют массовые аварии. Помним про технику безопасности при попадании в туман: включаем противотуманные фары, снижаем скорость, увеличиваем бдительность. Передние "противотуманки" ощутимо расширяют видимые границы дороги в тумане, а задние делают вас заметными для других автомобилистов. Важно помнить, что дальний свет фар в тумане не работает, а только мешает, превращаясь в яркое пятно перед лобовым стеклом. После выезда из полосы тумана обязательно выключаем задние противотуманные фонари, иначе они будут слепить других водителей.

В дождь самым опасным считается его начало, когда слой пыли и грязи соприкасается с первыми каплями и превращается в грязь, уменьшая сцепление. Держим в порядке щетки стеклоочистителя и соблюдаем скоростной режим во время дождя.

Самые серьезные осенние ДТП - аварии с участием пешеходов. Не забываем о том, что в города вернулись студенты и школьники - снижаем скорость перед учебными учреждениями, а в темное время суток строго соблюдаем скоростной режим, чтобы успеть среагировать на внезапно появившегося пешехода. Помним, что тормозной путь осенью вырастает в несколько раз из-за опавшей листвы и грязи на мокром асфальте.

"Осень приносит с собой сложные погодные условия: дождь, туман, а порой и гололедицу. Все это значительно снижает видимость и увеличивает тормозной путь автомобилей. Чаще всего в этот период происходят наезды на пешеходов и столкновения, вызванные превышением скорости и невнимательностью. Поэтому важно заблаговременно снижать скорость, корректировать стиль вождения под погодные условия и быть особенно осторожными возле школ, во дворах и на парковках. Пешеходам стоит помнить о световозвращателях - это простая мера, которая может спасти жизнь", - напоминает Евгения Каретникова, заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Осенние обострения скорости

Превышение скорости и так считается одним из самых серьезных нарушений ПДД, а осенью в условиях плохой видимости оно может стать роковым.

По статистике Госавтоинспекции, превышение скоростного режима остается самым частым нарушением в Подмосковье: на его долю приходится более 90% всех нарушений, фиксируемых комплексами фотовидеофиксации. Водители в большинстве случаев превышают скорость на 20-40 км/ч относительно разрешенных значений, и даже такое превышение значительно увеличивает степень тяжести потенциальной аварии. Дисциплинировать водителей в Московской области удается с помощью системы фотовидеофиксации. В регионе работает более 2000 комплексов, и это одна из крупнейших группировок в российских субъектах. Дороги Подмосковья оснащены российскими комплексами "Азимут 4". Это оборудование со сверхкачественной оптикой, мощной матрицей и инфракрасным прожектором для корректной работы даже в темное время суток и в дождь. Комплексы "не слепнут" в непогоду, и даже при ухудшении картинки из-за дождя, нейросеть все равно распознает номерной знак нарушителя.

Строгий контроль с помощью комплексов фотовидеофиксации позволяет сокращать аварийность и наезды на пешеходов, свидетельствуют в Подмосковье. Точная фиксация нарушения и неотвратимость наказания в виде штрафа убедительно воздействуют на водителей. Эффективность этого тандема подтверждают в МВД РФ: впервые за 15 лет в России на 7,5% снизилось число зарегистрированных нарушений ПДД по сравнению с предыдущим годом. Свою роль сыграло и недавнее увеличение суммы штрафов, и уменьшение скидки за "быструю" оплату. В Московской области после увеличения штрафов также снижается число нарушений. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона отмечают, что тренд начался еще в апреле. Тогда было зафиксировано на 32% меньше постановлений, чем за аналогичный период 2024 года.

Как стать заметнее

Осенью дорога становится опаснее и для водителей, и для пешеходов. Как автомобилисты должны поменять стиль вождения с учетом непогоды и короткого светового дня, так и пешеходы должны стать внимательнее на дорогах. Переход дороги в неположенном месте или выход на проезжую часть перед транспортом осенью становится еще опаснее. Водителям становится сложнее различить пешеходов в ранних сумерках, а удлинившийся тормозной путь может не позволить вовремя остановиться.

Перед наступлением осеннего сезона сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические акции и напоминают детям и взрослым о пользе яркой одежды осенью и световозвращающих элементах. В темное время суток они позволяют заметить пешехода на дороге на расстоянии 130-140 метров с ближним светом фар и на расстоянии до 400 метров с дальним светом фар. В зависимости от скорости автомобиля и других обстоятельств, это расстояние может быть спасительным для пешехода.

Правила безопасности на осенних дорогах напоминают и детям, и пенсионерам - самым уязвимым пешеходам. В Подмосковье акции по БДД проводят ежегодно накануне аварийно-опасного осеннего периода. Часто к таким мероприятиям присоединяется бизнес. Так, в первый учебный день в школах региона прошли открытые уроки по дорожной безопасности.

Готовимся к автомобильной осени, как к школе в детстве. Накануне холодов проверяем тормозную систему, работоспособность аккумулятора и генератора, состояние протектора и давление в шинах, меняем изношенные щетки стеклоочистителя и жидкости в бачке омывателя на зимние. На дороге держим дистанцию, выбираем спокойный стиль вождения, не разгоняемся и помним про "осенние" ловушки. Пусть дороги в любую погоду будут безопасными для вас, ваших пассажиров и "соседей" по трассе.