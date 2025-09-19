Waymo получила разрешение на тесты роботакси в аэропорту Сан-Франциско

По словам мэра Сан-Франциско Дэниела Льюри, Waymo подписала «Разрешение на тестирование и пилотные операции» с аэропортом. Сервис будет внедряться в три этапа: сначала тесты с водителем, затем без водителя, и в конечном итоге — коммерческая эксплуатация.

Тестовые поездки начнутся для сотрудников компании, а позже подключат и пассажиров. Первые посадки и высадки будут осуществляться на парковке, с которой легко добраться до терминалов на электричке.

На данный момент Waymo работает в пяти городах, но только один аэропорт — Sky Harbor в Финиксе. Долгие переговоры с SFO были необходимы, чтобы убедить регуляторов в способности робомобилей безопасно справляться с хаотичной обстановкой аэропорта, где постоянно перемещаются тысячи автомобилей, такси, шаттлов и пассажиров.