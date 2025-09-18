Россия стала второй среди крупнейших авторынков Европы

Автомобильный рынок России по итогам минувшего августа достиг наивысшего результата в текущем году, заняв вторую строчку в общеевропейском рейтинге, что следует из данных консалтинговой компании GlobalData. Так, в июне Россия занимала шестую позицию среди европейских стран, в июле поднялась на третью, а в августе закрепилась на второй.

В последний месяц лета в нашей стране было продано 122 235 новых легковых автомобилей. Несмотря на лидерское место в рейтинге, этот показатель на 17,6% ниже, чем в августе прошлого года.

Обойти Россию смогла только Германия, где было реализовано 207 229 автомобилей, что на 5% больше, чем годом ранее. Третье место занимает Франция с результатом в 87 850 проданных машин и ростом на 2,2% в годовом сравнении.

Великобритания, которая ещё в июле была второй, в августе опустилась на четвёртое место с 82 908 проданными автомобилями, что на 2% меньше показателей прошлого года. Специалисты объясняют это сезонным фактором — для страны традиционно характерен спад покупательской активности в августе, так как многие британцы откладывают покупки на сентябрь, когда в Соединенном Королевстве происходит плановая смена идентификационного кода на автомобильных номерах (как и в марте), что стимулирует покупки.

Замыкают список лидеров Италия с 67 272 реализованными новыми автомобилями (спад на 2,7%) и Испания, где было продано 61 315 машин. Это стало самым значительным ростом среди всех перечисленных рынков — на 17,2% к августу 2024 года.