Hyundai анонсировала россыпь новинок: бюджетник, пикап, седан и другие

Корейский автопроизводитель не отказывается от дальнейшей электрификации своей линейки. При этом особые надежды теперь возложены на гибриды, у которых ДВС работает в режиме генератора.

Компания Hyundai провела в Нью-Йорке мероприятие для инвесторов (CEO Investor Day), в рамках которого приоткрыла планы относительно своих будущих моделей, рассчитанные до 2030 года. На аналогичной презентации, состоявшейся в 2024-м, фирма заявила о намерении к концу текущего десятилетия довести объем ежегодно продаваемых по всему миру автомобилей под материнской маркой и премиум-брендом Genesis до 5,55 млн единиц. Так вот эти планы в силе. При этом сегодня в Hyundai уточнили, что из общего числа 60% должно прийтись на электрифицированные машины.

Речь не только о чистых «электричках»: корейцы собираются развивать гибриды. А если точнее, то особые надежды компания возлагает на модели Extended Range EV (EREV). То есть машины, у которых ДВС используется в качестве «удлинителя» хода – проще говоря, работает в режиме генератора для батареи. К слову, подобные гибриды сегодня особо востребованы в Китае. Первая глобальная модель от фирмы Hyundai с такой установкой должна увидеть свет в 2027 году. Также обещано, что автомобили EREV «будут использовать высокопроизводительные аккумуляторы и двигатели, обеспечивая ощущения от вождения, аналогичные электромобилям, с запасом хода более 960 км за счет оптимизированной интеграции аккумулятора и двигателя».

Гибриды появятся и в гамме Genesis – уже в 2026-м, но, видимо, пока речь о более традиционных HEV или PHEV. Не забыли и про N-модели Hyundai: у спортивного подразделения тоже будут бензоэлектрические варианты. А всего к 2030 году гибридная линейка Хёндэ и Genesis будет включать более 18 моделей.

Что же касается полноценных новых электрокаров, то их создают с учетом предпочтений жителей того или иного региона. Так, в Европе в следующем году появится кросс-хэтч Hyundai Ioniq 3, созданный по мотивам недавно представленного шоу-кара Hyundai Concept Three. Для Китая готовят некий седан C-класса – его премьера также намечена на 2026 год. Отметим, это будет вторая чисто электрическая модель, разработанная специально для китайского рынка: первенцем стал кроссовер Elexio, он поступит в продажу до конца текущего года. А в Индии в 2027-м появится недорогой EV-паркетник.

Новинки анонсированы и для североамериканского рынка. Там компания Hyundai намерена выйти в сегмент «больших электрифицированных фургонов». Кроме того, в Северной Америке появится более солидный пикап Hyundai (сейчас там представлен легковой грузовичок Santa Cruz на базе кроссовера Tucson), но о его силовых установках компания пока не рассказала.