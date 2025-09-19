Panasonic разработает новую батарею для электромобилей

Panasonic планирует в течение двух лет создать аккумулятор нового типа с повышенной ёмкостью, который может существенно увеличить запас хода электромобилей. Разработка ведётся в подразделении Panasonic Energy, поставляющем батареи для Tesla.

В основе проекта лежит технология, предполагающая отказ от анода на стадии производства. Анод из лития формируется только после первой зарядки, что позволяет освободить пространство для большего количества катодных материалов, таких как никель, кобальт и алюминий. Это даёт возможность повысить плотность энергии без увеличения размеров батареи.

Компания прогнозирует, что внедрение этой технологии к концу 2027 года позволит достичь ёмкости мирового уровня. По расчётам, запас хода Tesla Model Y может вырасти примерно на 145 километров при нынешнем размере батарейного блока.

Альтернативный вариант применения заключается в создании более лёгких аккумуляторов при сохранении прежнего пробега. Это может снизить вес электромобиля и потенциально повлиять на стоимость батарей.

Panasonic также намерена уменьшить долю никеля в составе элементов, так как этот металл остаётся дорогим.