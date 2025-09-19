На торги выставлен крошечный спорткар Goggomobil Dart из Австралии

В этот уикенд на торгах американской аукционной компании Mecum будет представлен один из самых необычных автомобилей в истории — самый маленький серийный спорткар Goggomobil Dart 1959 года выпуска. История этого уникального экземпляра началась в Австралии, где он и был создан на базе немецкого шасси.

© Quto.ru

Благодаря скромным габаритам и малому весу этот автомобиль заслужил звание одного из самых компактных в мире. Всего было произведено не более 700 таких машин, что делает каждую из них уникальной.

История этой марки началась в послевоенной Германии, где компания Glas наладила выпуск недорогих транспортных средств для массового покупателя. Всего с конвейера сошло около 280 тысяч автомобилей Goggomobil, часть из которых отправилась в Австралию. Именно там местный предприниматель и импортёр Билл Бакл решил дополнить линейку исключительно развлекательной моделью.

Он разработал совершенно новый кузов из стеклопластика на базе немецкого шасси — двухместный родстер без дверей и без крыши. Его дизайн сочетал в себе изящные черты европейских спорткаров, таких как Porsche или Jaguar того времени, и модные в те годы «плавники» на задних крыльях в американском стиле.

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

© Mecum Auctions

Силовая установка Dart состоит из двухтактного двигателя с воздушным охлаждением объёмом 300 или 400 кубических сантиметров, который работал в паре с механической коробкой передач. Благодаря лёгкому кузову и колёсам диаметром всего 10 дюймов вес автомобиля составлял 380 килограммов. Максимальная скорость при этом достигала 85 километров в час.

Автомобиль, представленный на аукционе, — один из немногих уцелевших и к тому же покинувших территорию Австралии. До настоящего момента он являлся частью коллекции музея Klairmont Kollections, которую теперь распродаёт Mecum.