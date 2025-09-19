В Госдуме попросили Минпромторг проанализировать повышение утильсбора

Депутат Госдумы Ярослав Нилов на фоне недовольства россиян обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с просьбой проанализировать последствия от повышения утилизационного сбора. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его письмо главе Минпромторга.

© Газета.Ru

«С учетом массовых обращений граждан прошу вас дать поручение еще раз в комплексе проанализировать и оценить масштаб последствий регулирующего воздействия, в том числе социальных, в случае реализации планов изменения методики начисления утилизационного сбора», — говорится в письме.

В нем депутат отметил, что повышение этого платежа приведет к отказу от автомобилей с мощностью двигателя более 160 л.с., которые чаще всего используются в малом бизнесе, либо к значительной переплате.

Нилов добавил, что подобное решение приведет к старению автопарка, расширению серого рынка б/у запчастей и комплектующих, а также росту цен на другие товары и услуги, включая такси.

18 сентября стало известно, что более 30 тысяч россиян поставили дизлайк под законопроектом, который изменит методику расчета утильсбора и значительно повысит стоимость ввозимых в страну автомобилей.

Минпромторг предложил с 1 ноября 2025 года пересмотреть способ исчисления и ввести прогрессивную шкалу утильсбора, привязанную к типу и мощности двигателя. А льготный утильсбор оставить только для машин с мощностью мотора менее 160 л.с.

