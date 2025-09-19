В августе россияне потратили рекордную сумму на покупку новых машин

В августе этого года жители России установили новый финансовый рекорд на рынке новых легковых автомобилей, потратив на их приобретение в общей сложности 393 миллиарда рублей. Эта сумма стала самой значительной с января 2025 года.

По сравнению с августом прошлого года, в котором затраты достигли 449,6 миллиарда рублей, нынешний результат все ещё ниже на 12,6%. При этом рынок демонстрирует положительную динамику, увеличивая финансовую емкость второй месяц кряду.

Наиболее заметный рост трат был зафиксирован в сегменте корейских марок, за которые россияне совокупно отдали 10 миллиардов рублей, что на 10,9% превысило показатели июля. На японские машины было потрачено 30,6 миллиарда рублей, что также говорит о росте на 8,4%, на американские — 4,5 миллиарда рублей, что тоже превышает июльское значение на 7%.

Одновременно с этим было зафиксировано сокращение расходов на автомобили других марок. На российские модели наши сограждане потратили на 0,7% меньше, чем месяцем ранее (60,2 миллиарда рублей), на китайские — на 1,1% меньше (217,1 миллиарда), на европейские — на 2,3% меньше (49 миллиардов).

Безоговорочным лидером по доле в общих затратах остался Китай, на который пришлось 55,2% всех денег, потраченных на рынке. Далее идут отечественные марки (15,3%), европейские (12,5%), японские (7,8%), корейские (2,5%) и американские (1,1%).

По количеству проданных машин в августе также первенствовали китайские бренды с результатом в 66,4 тысячи единиц. На втором месте оказались российские производители, которые реализовали 36 тысяч автомобилей. Продажи всех остальных участников рынка не превысили 5 тысяч единиц.