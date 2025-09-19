В России продают микроавтобус "Старт" за 26 млн рублей

В России начались продажи микроавтобуса "Старт" на базе "Волга": безумно дорого
"Российская газета" обнаружила на одной из онлайн-площадок объявление о продаже уникального советского микроавтобуса "Старт", который многие вспомнят по фильму "Кавказская пленница".
Автомобиль создан в 1960-е годы на базе агрегатов ГАЗ-21 "Волга" и считается одним из самых необычных проектов советского автопрома.
"Старт" выпускался ограниченной серией на Львовском автобусном заводе с 1963 по 1970 год. Всего было изготовлено около 150 экземпляров, большинство из которых использовались Центральным телевидением СССР в качестве технических автомобилей для съёмочных групп.
Кузов микроавтобуса выполнен из стеклопластика, а под капотом установлен 75-сильный двигатель 2,5 литра от "Волги".
Модель получила известность благодаря фильму "Кавказская пленница", где "Старт" появился в одном из эпизодов. В объявлении отмечается, что выставленный экземпляр относится к этой серии, хотя прямых подтверждений его участия в съемках нет.
По словам владельца, это единственный "Старт", находящийся в продаже в России сегодня.
Цена уникального автомобиля - 26 000 000 млн рублей.