В России продают микроавтобус "Старт" за 26 млн рублей

"Российская газета" обнаружила на одной из онлайн-площадок объявление о продаже уникального советского микроавтобуса "Старт", который многие вспомнят по фильму "Кавказская пленница".

Автомобиль создан в 1960-е годы на базе агрегатов ГАЗ-21 "Волга" и считается одним из самых необычных проектов советского автопрома.

"Старт" выпускался ограниченной серией на Львовском автобусном заводе с 1963 по 1970 год. Всего было изготовлено около 150 экземпляров, большинство из которых использовались Центральным телевидением СССР в качестве технических автомобилей для съёмочных групп.

Кузов микроавтобуса выполнен из стеклопластика, а под капотом установлен 75-сильный двигатель 2,5 литра от "Волги".

Модель получила известность благодаря фильму "Кавказская пленница", где "Старт" появился в одном из эпизодов. В объявлении отмечается, что выставленный экземпляр относится к этой серии, хотя прямых подтверждений его участия в съемках нет.

По словам владельца, это единственный "Старт", находящийся в продаже в России сегодня.

Цена уникального автомобиля - 26 000 000 млн рублей.