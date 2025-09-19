В России начались "живые" продажи Jaecoo J7 в стиле Range Rover Evoque

Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров рассказал "Российской газете", что в РФ начались "живые" продажи Jaecoo J7 в стиле Range Rover Evoque.

"Первые продажи новой спецверсии Jaecoo J7 стартовали на прошлой неделе, их стоимость составила 2 470 000 рублей. В дилерских центрах модель появилась в первой декаде сентября. Спецверсия Jaecoo J7 обладает высоким потенциалом: по моим прогнозам, ее доля внутри бренда может вырасти на 5-10%. Однако определяющим фактором останется доступность автомобилей на рынке", - отметил Петров.

Стоимость Jaecoo J7 в комплектации Limited Edition с учетом выгоды по программе трейд-ин начинается от 2,56 млн рублей, версия Limited Edition Top обойдется от 2,86 млн рублей.

Jaecoo J7 для РФ оснащается 150-сильным турбомотором 1,6 литра и 7-ступенчатым "роботом". Привод - передний или полный.

