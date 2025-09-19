Представлен Ford Ranger Super Duty: пикап на пределе прочности

Уже в названии нового пикапа Ford Ranger Super Duty слышится обещание силы и выносливости. И он его оправдывает. Эта версия пикапа Ranger создавалась не для городских прогулок по торговым центрам, а для тех, кто ежедневно нагружает машину работой — будь то ферма, стройка, бездорожье, или всё вместе.

Дизайн и «начинка»

Версию Super Duty можно узнать по эксклюзивной решётке радиатора, усиленному капоту, внедорожным бамперам, шноркелю и массивным 33-дюймовым внедорожным шинам. Под капотом — модернизированный 3,0-литровый турбодизель V6 на 207 л.с. и 600 Нм крутящего момента. Правда, эта мощность немного скромнее, чем у Ranger Platinum, но всё ради соответствия новым эко-нормам в Австралии, где новинка и вышла в свет.

Коробка передач — 10-ступенчатый автомат, привод — полный с постоянным подключением и блокировками дифференциалов спереди и сзади.

Грузоподъёмность и буксировка

Здесь Ranger Super Duty раскрывает свою сущность во всей красе. Усиленная рама позволяет буксировать прицепы массой до 4,5 тонн — столько же тянет полноразмерный Ford F-150! Общая грузоподъёмность почти 2 тонны. Доступны три типа кабины: одиночная, полуторная и полноценная двойная.

Ford Australia подчёркивает: Super Duty — это не универсальный шаблон, а платформа для настройки под задачи, чему способствует целый набор спецпакетов.

Work Pack: усиленный стальной кузов, монтажная система для гаджетов, консоль для крепления оборудования, защитные индикаторы на колёсах.

Farm Pack: знаменитый «кенгурятник» ARB Summit, защита и стиль для сельской работы.

Adventure Pack: всё то же плюс мощная лебёдка Warn и защитные пороги ARB Rock.

Бонусом — багажная решётка, доп. аккумулятор, набор камер, накладки и молдинги.

Цена и сроки

В Австралии Ranger Super Duty стартует с 82 990 AUD (≈5,5 млн ₽) за версию с одиночной кабиной и 89 990 AUD (≈5,9 млн ₽) за двойную. Опции заметно увеличивают сумму: с пакетами легко выйти на 130 000 AUD (≈8,8 млн ₽).

Первые поставки ожидаются в конце 2026 года. Европа и Северная Америка пока остаются за бортом — Super Duty будет чисто австралийской историей.