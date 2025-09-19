Производство кроссоверов Xcite приостановлено, но проект не закрыт

Накануне на "Автозаводе Санкт-Петербург" стартовала сборка семейства Lada Iskra. Ранее на этом заводе также выпускались кроссоверы отечественного бренда Xcite. "РГ" выяснила, что стало с проектом.

В настоящее время сборка кроссоверов Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 не осуществляется.

"Это не значит, что проект закрыт. Мы открыты к новым бизнес-кейсам и ведем переговоры с рядом партнеров", - заявил генеральный директор "Автозавода Санкт-Петербург" Иван Миронов.

Xcite X-Cross 7 - компактный кроссовер с мотором 1,5 литра мощностью 147 л.с. и вариатором, привод - передний. Сейчас модель доступна со скидками, максимальный дисконт - 875 тысяч рублей. В таком случае стоимость покупки составит 1 924 000 рублей.

X-Cross 8 немногим больше "семерки", оснащен двигателем большего объема - 1,6 TGDI (150 л.с.) в паре с 7-скоростным "роботом" с двойным сцеплением. Есть версия с полным приводом.

Цена с максимальной скидкой - 2 249 000 рублей за моноприводный кроссовер, с 4WD - 2 549 000 рублей.