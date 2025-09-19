России понадобился партнер для выпуска базовой версии автомобиля Aurus

Производство автомобилей на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге возобновится в 2026 году. Об этом «Ведомостям» Кирилл Поляков, уточнивший, что в рамках подготовки к началу выпуска ведутся переговоры с партнером из дружественной страны.

Источник, знакомый с ходом организации производства на площадке, объяснил, что выпускать там будут автомобили Senat (два седана и один внедорожник) — это базовая модель российского премиального бренда Aurus.

Правительство города подписало соглашение с Aurus о производстве автомобилей на простаивающей площадке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году. Тогда первый вице-премьер уверял, что первые автомобили на предприятии выпустят до конца года, но затем даты сдвинулись на неопределенный срок.

Участники рынка объясняли, что Aurus не смогла договориться о производственном партнерстве с китайской компанией Hongqi (люксовое подразделение FAW), что и привело к заморозке проекта. При этом собеседники издания утверждают, что им ничего не известно о прорывах в обсуждении партнерства, конкретного соглашения по-прежнему нет.

Еще в конце 2024 года сообщалось, что Hongqi перестало проявлять интерес к сотрудничеству в связи с переоценкой санкционных рисков. Директор северо-западного дивизиона «Интерлизинга» Александр Ерохин не исключил, что российская компания договорилась с каким-то другим партнером в КНР, но кто это может быть, эксперт предполагать не стал.

Вместе с тем руководитель практики Kept по работе с компаниями автопрома Станислав Зингиревич предположил, что изменения в утильсборе с 1 ноября сделают более интересным для китайских компаний производство в Петербурге, поскольку часть интереса потенциальных покупателей премиальных машин может переключиться на локализованных «китайцев».

Ранее сообщалось, что Минпромторг утвердил новые параметры инвестиционного режима для автомобильных производителей. Они, как считают в ведомстве, упростят процесс локализации выпуска на предприятиях, оставленных иностранными компаниями после 2022 года.