Оформляют по 300: Ввоз авто через Уссурийскую таможню вырос в разы

В Приморье резко вырос поток автомобилей, которые россияне ввозят для личного пользования через Уссурийскую таможню, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Как рассказали в ведомстве, за восемь месяцев 2025 года здесь оформили 32,6 тысяч машин, что в 5,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (6,2 тысяч). С сентября ежедневно через пункты пропуска региона проходит около 300 автомобилей. По прогнозу, к концу года число оформленных машин превысит 70 тысяч, что в четыре раза выше итогов 2024-го.

«Имея такую динамику, мы ожидаем оформление порядка 70 тыс. транспортных средств. Штат смены для этого увеличен вдвое, до 16 сотрудников, также привлекаем коллег из других таможен», – рассказал начальник Уссурийского поста Евгений Хитренко.

Основная часть ввоза приходится на автомобили китайского производства. Лидируют Changan, Chery и Geely, растет интерес к электрокарам – Lixiang, Zeekr и другим. Ввозят как новые, так и подержанные машины.

В зоне ответственности Уссурийской таможни работают семь пунктов пропуска: четыре автомобильных (Полтавка, Турий Рог, Пограничный, Краскино) и три железнодорожных (Пограничный, Махалино, Хасан). Шесть из них находятся на границе с Китаем, один – с КНДР.

Рост импорта в целом характерен для всей России. По данным «Автостата», за январь–август 2025 года в страну ввезли 38 тысяч автомобилей из Китая (рост в 4,5 раза) и 61,6 тысяч из Южной Кореи (рост почти вдвое).

Эксперты отмечают, что ажиотаж частично связан с изменениями утилизационного сбора, которые вступят в силу 1 ноября. Ставка для физлиц сохранится лишь на машины мощностью до 160 л.с.