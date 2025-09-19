В России отзывают почти 18 тысяч Geely Emgrand

Росстандарт и официальный дистрибьютор Geely, компания "Джили Моторс", запустили сервисную акцию, охватывающую 17 736 седанов Emgrand, включая недавно выпущенные машины. На этих автомобилях выявлен риск повреждения топливного бака из-за проблем с вентиляционным клапаном в крышке заливной горловины.

© Российская Газета

Клапан может работать некорректно, что приводит к отрицательному давлению в системе. Это вызывает касание деталей топливного насоса внутренней поверхности бака и, как следствие, его повреждение.

Важно отметить, что такие случаи крайне редки и происходят только при определенных условиях, например, при длительной работе двигателя.

Акция распространяется на автомобили Geely Emgrand, проданные с 1 ноября 2023 года. В рамках кампании все отозванные машины пройдут проверку. При необходимости крышка заливной горловины будет заменена. Также будет проверен и при необходимости поменян топливный бак, если он имеет следы повреждений или его компоненты имеют дефекты.

Все работы для владельцев автомобилей будут произведены бесплатно.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что АвтоВАЗ объявил о проведении отзывной кампании в России, которая затронет 14 024 автомобилей Lada Niva Travel и 8912 машин Lada Niva Legend.